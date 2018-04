Knoken komen naar boven op kerkhof 17 april 2018

Op het kerkhof van Zelzate zag een verontwaardigde wandelaar kleine stukjes beenderen die naar de oppervlakte waren gekomen. Hij uitte zijn ongenoegen op facebook, maar volgens de onderhoudsmedewerkers van het kerkhof is dat normaal. "Zeker als het regent, kunnen die stukjes net zoals steentjes in de tuin door de aarde opstijgen", zegt Erik Onderdonck. Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) wil een zeil laten spannen wanneer graven opgegraven worden. Als stukjes van beenderen naar boven komen, zijn ze tenminste niet zichtbaar voor bezoekers. "We gaan met veel respect om met die beenderen", verzekeren de onderhoudsmedewerkers. (WSG)