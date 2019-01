Klimaatschepen roept Zelzatenaren op mee te gaan naar Klimaatmars “We begrijpen de ongerustheid van de mensen” Kristof Vereecke

25 januari 2019

13u17 0 Zelzate Komende zondag is onze hoofdstad opnieuw het decor voor een grote klimaatbetoging. Kersvers klimaatschepen Steven De Vuyst (PVDA) roept alle Zelzatenaren op mee te gaan naar Brussel.

De Vuyst: “Er is dringend nood aan een krachtdadig klimaatplan om de klimaatopwarming onder de 1,5 graad te houden. Eerder weigerde federaal minister van leefmilieu, Christine Marghem, om 2 EU-richtlijnen voor meer energie-efficiëntie goed te keuren naar aanleiding van de klimaatconferentie van Katowice, net na de grote klimaatmars van 2 december. Hierop reageerden scholieren met wekelijks groeiende spijbelacties. Wij begrijpen de ongerustheid van de jonge generatie want zij zullen de gevolgen ondervinden als er nu geen ernstige maatregelen komen. Ik zal namens alle Zelzatenaren meestappen in de klimaatmars, als schepen van Klimaat, om de vraag naar een ambitieus klimaatplan te ondersteunen. Wie samen met mij wil opstappen kan mij contacteren om te carpoolen naar het station in Gent.”

Wie mee wil met Steven De Vuyst kan om 11 uur vertrekken aan Groenplein 17. De Vuyst neemt om 12.03 uur de trein vanuit Gent richting Brussel-Noord. Daar wordt om 13 uur verzameld.