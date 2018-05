Kleuterjuf (43) sterft op school LERARES WUIFT KINDEREN UIT EN ZAKT IN ELKAAR OP WEG NAAR KLASJE BIEKE CORNILLIE KRISTOF VEREECKE JEFFREY DUJARDIN

03u05 0 Zelzate "Een warme, lieve vrouw die altijd klaar stond", zo beschrijft burgemeester Frank Bruggeman juf Evy, die gisteren na het laatste belsignaal nog net de laatste kinderen kon uitwuiven vooraleer ze in elkaar zakte en nooit meer wakker werd.

"Een zware schok en groot verlies voor heel de gemeenschap", reageert een aangeslagen burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). De 43-jarige juf was aan het einde van de schooldag op de gemeentelijke basisschool 'De Krekel' de kinderen gaan uitzwaaien toen het misliep. "Toen ze terug richting het klaslokaal ging, zakte ze in elkaar", zegt de burgemeester. Twee ambulances en de mug kwamen ter plaatse om de vrouw te reanimeren, maar voor de juf kon geen hulp meer baten. "Juf Evy had een groot hart, ze was een oprechte, warme en lieve vrouw."





Verwerken

Juf Evy gaf les aan de Vlinderklas, in de leeftijdsgroep van 2,5 tot 3 jaar. De school schrapt vandaag alvast de lessen. In plaats daarvan zorgen ze voor opvang en gaan ze samen met de ouders, de kleuters en de andere juffen praten en verwerken. "Een goed idee", vindt rouwspecialist Manu Keirse. "Hoe duidelijker je bent tegen de peutertjes en kleutertjes, hoe beter", zegt hij. "Het is belangrijk dat ouders en andere juffen het klasje vertellen dat doodgaan erg, maar uiterst zeldzaam is. Duidelijk zijn dat wie gestorven is, niet meer terugkeert en dat alles wat leeft, kan doodgaan. Stel hen ook gerust. Dat de meeste mensen wel heel lang leven en dat ze nog altijd aan de juf mogen en kunnen denken." Ook voor de verdere verwerking is duidelijkheid aangewezen. De rouwspecialist raadt zelfs aan om de peuters - begeleid door hun ouders uiteraard - afscheid van de juf te laten nemen als ze ligt opgebaard. "Kinderen kunnen zich immers geen voorstelling maken van de dood. Wat is dat, gestorven zijn? Al is het net belangrijk dat ze dat wel kunnen. Vertel hen vooraf dat de juf niet meer kan bewegen, spreken of haar ogen open doen. Ze zullen heus niet alles begrijpen, maar ze beseffen wel dat hun juf is neergevallen. Dan schep je maar beter klaarheid. Een makkelijke klus is het niet, daarom is het ook belangrijk om op school een persoon in te zetten waar ouders met hun vragen terechtkunnen." De kans is overigens klein dat de kleutertjes dit drama voor het leven met zich meeslepen, vermoedt pedagoog Pedro De Bruyckere. "Daar zijn ze te klein voor", zegt hij. "Ze zullen wél merken hoe volwassenen schrikken en in shock zijn. Vanaf drie jaar kunnen kleuters al stress ervaren en ook overnemen. Maar kinderen zijn weerbaarder dan je zou denken. Hoe shockerend en triest dit ook is, het is niet iets wat ze noodzakelijk zullen meedragen."





"Maar geef ze wel tijd om aan een nieuwe juf te wennen straks", besluit rouwexpert Keirse nog. "Het zou kunnen dat ze boos zijn, dat iemand anders plots die plaats inneemt."