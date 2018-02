Kleine spelers North Sea Port willen stem 28 februari 2018

02u54 0

Zelzate gaat nauwer samenwerken met de Nederlandse gemeente Borsele. De twee hopen van elkaar te leren en meer slagkracht te krijgen binnen de nieuwe fusiehaven North Sea Port. Borsele telt zo'n kleine 27.000 inwoners en is vooral bekend van zijn kerncentrale. "We hebben elkaar leren kennen naar aanleiding van de fusie tussen het Gents havenbedrijf en Zeeland Seaports", legt Zelzaats burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) uit. "We liggen beiden op een strategische positie binnen de nieuwe fusiehaven North Sea Port en zijn beiden niet de grootste. Bovendien kampen we vaak met dezelfde problemen rond veiligheid, mobiliteit, tewerkstelling,...". (KVZ)