Klein Rusland in het najaar opnieuw te bewonderen tijdens primetime

12 maart 2019

12u54 0 Zelzate Klein Rusland is in het najaar opnieuw te bewonderen tijdens primetime op zondagavond. Eén gaf deze week de eerste beelden vrij van ‘Grenslanders’, een productie van Eén en het Nederlandse NPO met onder andere Koen De Bouw, Wim Willaert en de Nederlandse actrice Jasmine Sendar.

De opnames voor de nieuwe fictiereeks in Klein Rusland dateren al van begin januari vorig jaar. De wijk was eerder al het decor voor de gevierde langspeelfilm ‘Groenten uit Balen’, maar ook de makers van succesvolle Vlaamse films als ‘Noordzee Texas’ en ‘Offline’ streken al in de kanaalgemeente neer. Ook de makers van ‘Code 37' waren er te gast. Nu is het dus de beurt aan de acteurs van ‘Grenslanders’.

Zelzate Grensstreek

“Grenslanders speelt zich af in de grensstreek tussen Zeeuws-Vlaanderen en West- en Oost-Vlaanderen”, staat op de website van Eén te lezen. “In deze thrillerreeks wordt een zwaar getraumatiseerd Afrikaans meisje aangetroffen in de polders tussen Vlaanderen en Nederland. De Rotterdamse rechercheur Tara en de Antwerpse psychiater Bert proberen te achterhalen wat er met haar is gebeurd. Al snel krijgen ze het gevoel dat het Grensland en de mensen die er wonen meer geheimen verbergen dan de toeristische brochures doen vermoeden.” De hoofdrollen worden vertolkt door Koen De Bouw en de Nederlandse Jasmine Sendar. Ook Wim Willaert (bekend van ‘Eigen Kweek’) en Herwig Ilegems (bekend van ‘Van Vlees en Bloed’) spelen in de reeks.

Douanekantoor

Naast Klein Rusland doet ook het oud-douanekantoor langs de Beneluxlaan dienst als locatie in de nieuwe reeks die in het najaar op de buis komt. De bewoners van de wijk kijken er nu al naar uit. “Al die opnames zijn het beste bewijs dat onze wijk wel degelijk uniek is”, klinkt het. Wie niet kan wachten tot het najaar, kan hier al genieten van de eerste beelden van ‘Grenslanders’.