Kerstshow met Garry Hagger en Frans Bauer Sint-Laurentiuskerk decor voor uniek optreden ten voordele van het goede doel Kristof Vereecke

10 december 2018

13u44 0 Zelzate Komende zaterdag is de Sint-Laurentiuskerk op de Grote Markt in Zelzate het decor voor de kerstshow ‘Magisch Mooi’.

De Kerstshow is een organisatie van de vzw Goal Events die al voor de dertiende keer een kerstevenement organiseert in de kerk. Traditioneel gaat een groot deel van de opbrengst naar het goede doel. Zaterdag staan optredens gepland van Garry Hagger, Nadine en Frans Bauer. Alle artiesten worden begeleid door de Holland Show Band. De kerstshow start om 19 uur. Tickets vanaf 37 euro via www.goalevents.be of 0478/514.700.