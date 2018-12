Kerstloop gaat niet door wegens geen vergunningen Kristof Vereecke

28 december 2018

13u20 0 Zelzate De eerste editie van de langverwachte Kerstloop op de Grote Markt in Zelzate gaat niet door. Om organisatorische redenen klinkt het officieel. De vergunningen blijken niet in orde.

Navraag bij de gemeente leert dat het evenement niet over de nodige vergunningen beschikt. Die zijn nodig om het parcours verkeersvrij te kunnen maken. Daarnaast is er ook geen politiereglement opgemaakt. Dat is nodig voor het parkeerverbod en om het verkeer om te leiden. Ongetwijfeld een tegenvaller voor de vele lopers in Zelzate die uitkeken naar het evenement. Gelukkig is er zondag met de Volksloop op de Hoge Wal in Ertvelde een ideaal alternatief.