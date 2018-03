Katte Kermis krijgt 7.500 euro extra subsidie 15 maart 2018

De populaire Katte Kermis, die elk jaar doorgaat tijdens het eerste weekend van augustus, krijgt 7.500 euro extra subsidie van de gemeente Zelzate.





"Met de subsidie willen we de feestcommissie een extra boost geven om hun succesvolle kermis in de toekomst verder te kunnen blijven uitbouwen. Alles wordt steeds duurder en dat laat zich zelfs op een succesvolle kermis als De Katte voelen. Daarom vonden we een extra duwtje in de rug wel op zijn plaats", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD).





De Katte Kermis staat elk jaar in voor de organisatie van een aantal koersen, een loopwedstrijd en een erg populaire reuzenstoet.





(KVZ)