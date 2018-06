Katse Feesten strikken Het Zesde Metaal 11 juni 2018

't es nog al nie naar de wuppe. Het Zesde Metaal mag dit jaar de Katse Feesten afsluiten. Afgelopen weekend maakten de organisatoren hun affiche bekend. Naast Wannes Cappelle en co staan ook Merdan Taplak Orkestar, PJDS, The Revelaires, Little Kim & The Alley Apple 3 en Hoodoo Monks op de affiche. William Boeva, Jeroen Leenders en Joost Van Hyfte mogen voor de lach en de traan zorgen. Daarnaast ook dj-geweld zoals J-Roger en D-Sire op de affiche. De Katse Feesten starten op vrijdag 3 augustus met 'Comme chez Chat' en eindigen op dinsdag 7 augustus. Al zal dat voor velen woensdag 8 augustus zijn. Info www.katsefeesten.be. (KVZ)