Kadeconstructie Westkade blijkt aangetast door bacteriën Minstens tweehonderd meter kade moet vervangen worden Kristof Vereecke

19 maart 2019

13u52 0 Zelzate De kadeconstructie van de Westkade in Sas van Gent blijkt aangetast door bacteriën. Het verkeer moet er al sinds begin maart rondrijden. Dat zorgt voor extra druk op de kleinere landbouwwegen in de buurt, maar voor minder vrachtwagenverkeer in het centrum van Zelzate.

De Westkade in Sas van Gent is sinds begin deze maand afgesloten voor alle verkeer. Geen fijn nieuws voor wie dagelijks om moet rijden, maar wel voor Zelzate-centrum. Door het afsluiten van de kade is er aanzienlijk minder doorgaand vrachtwagenverkeer in het centrum. Langs de landbouwwegen in de buurt wordt dan weer geklaagd over het vele sluipverkeer. En dat lijkt nog wel een tijdje zo te blijven. Onderzoek wijst uit dat de palen waarop de kadeconstructie is gebouwd, aangetast zijn door een bacterie. “Metingen tonen nog steeds aan dat de kade niet stabiel is”. Bedoeling is om tweehonderd meter kade te vervangen. De vraag is wie dat gaat doen? Zo wordt zowel naar het nabijgelegen bedrijf Rosier als naar de Nederlandse Rijkswaterstaat gekeken.