K3 en Gers Pardoel op Selstival 28 juli 2018

De organisatoren van Selstival toveren vandaag het anders zo grijze busplein om tot de perfecte locatie voor hun familiefestival. Met headliners K3 en Gers Pardoel beloven ze alvast muzikaal vuurwerk. Met Dance Explosion en Jens Dolleslagers staat er ook lokaal talent op het podium. Soulbrothers, de band van Wim Soutaer, Charel Van Domburg en Vincent Goeminne, mag het festival afsluiten. Maar het festival is meer dan een goede affiche, en dus is er ook een vipstage van 4 meter hoog, een reuze shelter die verkoeling biedt en kleurrijke kermisattracties en springkastelen.





Nog kaarten te koop aan de kassa voor 25 euro. Kinderen onder 1 meer gratis. Vanaf 21 uur is er een gratis afterparty met dj Lorré.





Info: www.zelzate.be (KVZ)