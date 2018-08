Juffen knutselen zelf speelpleinmeubilair in elkaar 22 augustus 2018

De juffen van Vrije Basisschool Sint-Laurens Zelzate-West weten van aanpakken.





De afgelopen dagen namen ze zelf het gereedschap ter hand om eigenhandig het nieuwe speelpleinmeubilair in elkaar te boksen. "Centraal op onze speelplaats hebben we een prachtige boom. Daarrond was gras, maar dat wilde maar niet groeien", zegt Els Colpaert, verantwoordelijke beleidsondersteuning. "Bovendien wilden de kinderen er vaak spelen, maar doordat het gras moest groeien, kon dat niet. Daarom hebben we het gras vervangen door schors en hadden we het idee om er speelelementen aan te brengen."





Met behulp van europaletten en enkele vrijwilligers boksten de juffen eigenhandig een nieuw speellandschap in elkaar.





(KVZ)