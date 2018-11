Jeugdige kookworkshops leveren 259 euro op voor Rode Neuzen Dag “Jeroen Meus krijgt concurrentie in de toekomst” Kristof Vereecke

27 november 2018

11u59 0 Zelzate Op 21 en 24 november organiseerde de jeugddienst twee kookworkshops voor jongeren van 6 tot en met 12. Die leverden 259 euro op voor Rode Neuzen Dag.

De workshops waren in no time uitverkocht. Tijdens de workshops kookten de kids een drie gangenmenu voor hun ouders. Op het menu stonden tomatensoep, heerlijke lasagne en een verrassend chocoladedessert. “De workshops waren een geweldige ervaring voor zowel deelnemers als ouders”, zegt jeugdconsulent Jens Metdepenningen. “Sommigen waren echt verrast door de kookkunsten van hun oogappels. Dat de workshops ook nog eens 259 euro opbrengen voor Rode Neuzen Dag maakt de smaak van het diner nog wat zoeter. Zo moesten alle ouders 5 euro betalen om hun voetjes onder tafel te schuiven om te kunnen proeven van de kookkunsten van onze deelnemers. Met 50 eters was onze tafel meer dan goed gevuld. De jonge kooktalentjes mogen dan ook terecht trots zijn. Zowel op hun kookkunsten als op het bedrag dat ze binnenhaalden voor het goede doel. Jeroen Meus krijgt concurrentie in de toekomst. Zoveel is zeker.”