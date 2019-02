Jeugdige creanamiddagen kunnen op veel belangstelling rekenen “Proberen jongeren aan te zetten ook thuis creatief te zijn” Kristof Vereecke

01 februari 2019

15u27 0 Zelzate De maandelijkse creanamiddagen die de Zelzaatse jeugddienst vorig jaar in het leven riep zijn momenteel een echte hit. Vanwege het beperkt aantal plaatsen en het grote succes is vooraf inschrijven aangewezen.

“Elke maand proberen we een creanamiddag in te lassen”, zegt Jens Metdepenningen van de Zelzaatse jeugddienst. “Tijdens de namiddagen kunnen kindern zich in een beperkte groep creatief volledig uitleven. Er wordt geknutseld, geschilderd, geknipt, geplakt,…. We proberen steeds met zoveel mogelijk kosteloos materiaal te werken en jongeren aan te zetten om thuis ook creatief zich bezig te houden.”

De creanamiddagen zijn ondertussen een klein begrip. “We werken afwisselend voor de doelgroep 3 tot 5-jarigen en 6 tot 10-jarigen. Vooraf inschrijven is geen luxe. Wie inschrijft, krijgt sowieso een pak creatief plezier terug.”

Meer info via 09/342.20.29 of jeugddienst@zelzate.be.