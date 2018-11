Jeugddienst organiseert kookworkshops Kinderen koken driegangenmenu voor hun ouders Redactie

09 november 2018

15u04 2 Zelzate Op 21 en 24 november organiseert de jeugddienst twee kookworkshops in de gebouwen van het Koninklijk Atheneum in de Onteigeningstraat.

Alle 6 tot 12-jarigen zijn welkom om te komen koken. Tijdens de workshop maken ze een driegangenmenu klaar. Na het koken mogen de ouders of andere dierbaren de benen onder tafel schuiven om te genieten van de kookkunsten van hun oogappels. De workshops starten om 13.30 uur en kosten 3 euro per kind. Het diner start om 17.30 uur en kost 5 euro. De kinderen eten gratis. Er is een maximum van twintig kinderen per workshop. Inschrijven kan via jeugddienst@zelzate.be of 09 342 20 29.