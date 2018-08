Jarig Lichtpunt schenkt 1.500 euro aan goed doel 17 augustus 2018

Lichtpunt, de vzw die strijd voert tegen kansarmoede, bestaat vijf jaar en besloot als verjaardagsgeschenk zelf iets te doen voor het goede doel. Het Kinderkankerfonds mocht 1.500 euro extra bijzetten op zijn rekening. "Het lijkt tegenstrijdig, maar we vonden het de ideale manier om de mensen van Zelzate te bedanken voor hun gulle steun de afgelopen jaren. Zo mochten we vorig jaar maar liefst 15.000 euro aan giften ontvangen. 10% daarvan schenken we nu terug via het Kinderkankerfonds", klinkt het. Dat de strijd tegen kansarmoede in Zelzate nog niet gestreden is, moet duidelijk zijn. "We zijn begonnen met het bedelen van tachtig voedselpakketten per maand. Vandaag zijn dat er 200. Zelzate is bovendien één van de gemeenten met het grootste percentage kinderarmoede in Vlaanderen. Gelukkig kunnen we met Lichtpunt een verschil maken. Zo slagen we er in kansarmen beter de weg te wijzen naar oplossingen." (KVZ)