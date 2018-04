Jan Persoon neemt afscheid van politiek 18 april 2018

Jan Persoon (CD&V-Vrij Zelzate) neemt afscheid van de politiek in Zelzate. Persoon verhuist naar Nederland en kan daarom zijn mandaat niet langer uitoefenen. De gemeenteraad nam kennis van zijn afscheid. Persoon kwam in 2012 als nieuwkomer binnen in de gemeenteraad, daar zetelde hij bijna zes jaar als een trouwe partijsoldaat voor CD&V-Vrij Zelzate. Persoon wordt vervangen door Ann Van Hecke die volgende gemeenteraad de eed zal afleggen om hem op te volgen. De 53-jarige Van Hecke behaalde tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen 110 voorkeurstemmen. (KVZ)