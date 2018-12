Jade en Tanja verkopen fruit voor vzw Lichtpunt Overal waar ze komen, vertrekken ze nadien met een lege fruitkar Kristof Vereecke

14u09 0 Zelzate Wie af en toe op de Grote Markt passeert, heeft ze zeker en vast al zien staan met hun appelen en peren. Tanja Coryn en haar dochter Jade verkopen al weken ‘fruit for life’ ten voordele van de vzw Lichtpunt.

“De vzw Lichtpunt zet zich in voor mensen die het financieel moeilijker hebben in onze gemeente. Een goed doel dat ik een zeer warm hart toedraag”, zegt Tanja. “Omdat de Warmste Week eraan komt, besloten Jade en ik ook een actie op touw te zetten. We gaan vers fruit halen bij de boer en verkopen dat dan ten voordele van het goede doel.” De actie lijkt een groot succes te worden. Overal waar Jade en Tanja komen, vertrekken ze nadien met een lege fruitkar. “De reacties die we krijgen zijn zeer positief. Bovendien verkopen we een erg dankbaar product. Fruit is nu eenmaal lekker en gezond.” Wie hun actie nog wil steunen kan komende zondag terecht op het kerstmarktje op het Groenplein of maandag een laatste keer tijdens de wekelijkse maandagmarkt in Zelzate.