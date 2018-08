Jaar na diefstal crossmotoren: eigenaar krijgt weer inbreker over de vloer 08 augustus 2018

De 45-jarige Peter De Backer, de voormalig Belgisch kampioen motorcross bij de amateurs, uit Zelzate heeft gisteren alweer een dief over de vloer gekregen. Een jaar geleden werden bij hem in het verlengd weekend van 21 juli vijf crossmotoren gestolen. Gisterenavond kon hij een dief op heterdaad betrappen aan zijn bandencentrale DB-Service aan het Hoogbouwplein in Zelzate. "Ik was rond 19.30 uur aan het werk toen een buurtbewoner mij opbelde", zegt Peter. "Zij zag vanop haar balkon een verdacht iemand in mijn bestelwagen bezig. Mijn bestelwagen was op slot, maar ik had mijn ramen deels laten openstaan voor de warmte."





De dievegge zag zo haar kans om de bestelwagen in te geraken. "Mijn gps, mijn gsm-laders en dure zonnebril had ze al verstopt in een Lidl-zak. Toen ik buitenkwam, was de dievegge nog bezig aan een container van de Smatch." Peter besloot het er niet bij te laten. "Ze wou me overtuigen haar te laten gaan, omdat ik alles had teruggekregen. Ik heb haar meegenomen naar mijn kantoor tot de politie er was. Zij hebben haar aangehouden en geboeid meegenomen." Het verbaast Peter alleszins niet, "Het is hier al veel miserie geweest, veel overlast. Ik zie er hier vaak in die containers van de Smatch zoeken. Waarschijnlijk zagen ze mijn bestelwagen als een gemakkelijk doelwit." Het is niet de eerste dief die Peter kruist, eind juni kwam een rechtszaak voor rond de diefstal van de crossmotoren waarbij Peter zelfs bedreigd werd. Zijn bestelwagen werd ook beschadigd. Van de vijf crossmotoren heeft hij er amper twee teruggevonden. (DJG)