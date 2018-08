Irene De Rijcke (65) laat brasserie Cava over aan souschef 10 augustus 2018

02u33 0 Zelzate Irene De Rijcke (65), de bekende uitbaatster van het vroegere café Gaumont in Zelzate en brasserie çava in Wachtebeke, hangt haar schort aan de haak.

"Na 26 jaar horeca is het tijd voor iets anders", zegt ze. De succesvolle brasserie Cava in het hartje van Wachtebeke laat ze over aan Paula Patama, één van haar trouwe medewerksters. "Ik ben 65 jaar. Tijd om met pensioen te gaan en wat meer van het leven te genieten. Niet dat ik dat niet gedaan heb. Mijn klanten waren alles voor mij." Ook kok Dirk Peirsman zal 'de Cava' missen. "We hebben fantastische tijden gekend. Maar soms moet je een beslissing durven te nemen. Er staan nieuwe bekwame mensen klaar." Paula Patama, al jaren souschef in de Cava, hoort het graag. Samen met haar vriend Mathieu Blom neemt ze de zaak over. "We gaan de Cava met evenveel liefde runnen als Irene en Dirk" (KVZ)