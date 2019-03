Inwoners Klein Rusland vrezen dat hun wijk snel weer verloederde indruk zal geven Kristof Vereecke

29 maart 2019

13u54 0 Zelzate De inwoners van Klein Rusland maken zich zorgen over het onderhoud van hun wijk. Vorig jaar werden vanaf het voorjaar twee vaste werknemers ingezet om de wijk proper te houden. Dit jaar besliste de huisvestingsmaatschappij de extra ploeg enkel tijdens de zomermaanden in te zetten.

“De bewoners hebben schrik dat de wijk snel weer een verloederde indruk zal geven”, zegt Maureen Tollenaere, die namens de bewoners een onderhoud had met de cvba Wonen. “We vrezen dat de zomermaanden alleen niet voldoende zullen zijn om onze wijk proper te houden. Omdat de leefbaarheid van de wijk ons nauw aan het hart ligt, hebben we onze bezorgdheid overgemaakt aan de directie van de cvba Wonen.”

Brief

Daar kregen ze te horen dat binnenkort wordt gekeken welke extra tijd er voor onderhoud kan uitgetrokken worden. Eerst moet er een nieuwe raad van bestuur geïnstalleerd worden. Bovendien zou vorig jaar al in het voorjaar gestart zijn, omdat toen een inhaalbeweging moest gemaakt worden. De bewoners zijn niet van plan zich bij die uitleg neer te leggen. “We gaan nu een brief sturen naar de gemeente om te vragen of er een extra inspanning kan gedaan worden voor het groenonderhoud in en rond onze geliefde wijk”, besluit Tollenaere.