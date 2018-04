Inwoners Brazekestraat vragen meer parkeerplaats 09 april 2018

02u43 0 Zelzate De inwoners van de Brazekestraat maken zich zorgen over een bouwaanvraag om vier nieuwe woningen te bouwen op een braakliggend stuk grond in hun straat. Vooral het gebrek aan parkeergelegenheid boezemt de buurt angst in.

"Onze straat is nu al te klein om alle auto's van de bewoners te zetten. Laat staan dat er nog eens vier wooneenheden bijkomen", aldus buurtbewoner Mario Thysebaert. Om de ongerustheid weg te nemen organiseerde burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) gisteren een hoorzitting voor de buurt. Daar werd afgesproken dat de gemeente onderzoekt of er geen tijdelijke parking kan komen op het einde van de straat.





De bewoners mogen ook het bezoek verwachten van de wijkagente die de buurt wil sensibiliseren rond correct parkeren. "We zijn blij dat de gemeente mee wil helpen zoeken naar oplossingen, maar helemaal gerustgesteld zijn we niet", klonk het achteraf. Gisteren dienden de bewoners van de Brazekestraat 25 bezwaarschriften in tegen het nieuwe bouwproject.





(KVZ)