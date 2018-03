Ingebroken op verjaardag, maar traktatie gaat door 30 maart 2018

Donald De Caluwé uit Zelzate beleefde gisteren een 65-jarige verjaardag in mineur. Dieven hadden 's nachts ingebroken in zijn wagen die geparkeerd stond in de Verbindingsstraat in Zelzate. "Bizar genoeg is er geen schade aan mijn auto", vertelt Donald. "Ze zijn via een achterdeur binnen geraakt en hebben mijn gps en een lamp gestolen. Rond 1 uur blaften onze honden, maar we kwamen toen niet op het idee om naar de straatkant te kijken. We hebben een les geleerd: laat nooit je gps achter in je wagen. Ik ga het niet te nauw aan mijn hart laten komen. Zaterdag gaan we met onze kinderen lekker eten. Papa trakteert." (JEW/KVZ)