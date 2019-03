Inbreker die Klein Rusland terroriseerde krijgt twaalf maanden met uitstel Wouter Spillebeen

22 maart 2019

15u01 0 Zelzate Een inbreker die vooral sociale woningen in de Zelzaatse wijk Klein Rusland viseerde, is veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel. Bij een van zijn slachtoffers ging hij zelfs twee keer langs in twee nachten.

De inbreker terroriseerde de wijk zo erg dat verschillende bewoners spraken van een gevoel van onveiligheid. Uiteindelijk werd de man gevat met een deel van de gestolen goederen in zijn rugzak en een rode koevoet in zijn broekzak. De rode verf van de koevoet werd teruggevonden aan een geforceerde deur. In zijn woning werden nog meer gestolen goederen aangetroffen.

Een van de slachtoffers kreeg het wel heel hard te verduren. Daar ging de inbreker twee keer langs in twee nachten. Hij nam haar juwelen, een vaatwasmachine, een wasmachine en een droogkast mee en richtte binnen een ware chaos aan. De beklaagde verklaarde dat hij stal uit noodzaak, omwille van zijn precaire financiële situatie. De rechter legde een celstraf van twaalf maanden op, gekoppeld aan strenge voorwaarden.