Huis al jaren onbewoonbaar, maar toch verhuurd: eigenaar lapt regels aan laars Wouter Spillebeen

19 januari 2019

09u59 0 Zelzate Een bekend Zelzaats gezicht moest zich vrijdagochtend voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Marnix Welvaert, de uitbater van de afgebrande speelgoedwinkel Toys is namelijk ook de eigenaar van het huurhuis waar Anneke Descamps woont. Het huis is al jaren onbewoonbaar verklaard, maar toch blijft Welvaert het verhuren. Hij riskeert zes maanden cel.

In deze krant vertelde Anneke eerder deze week dat de situatie voor haar niet meer houdbaar is. Haar huurhuis in de Grijphoek in Zelzate is al minstens vier jaar ongeschikt verklaard omwille van opstijgend vocht, elektrocutiegevaar, een ongeschikte trap en slechte verluchting in de badkamer en het toilet. Omdat Anneke invalide is en van een uitkering leeft, kan ze zich geen hoge huishuur veroorloven en toen ze in 2013 haar huurhuis verloor, stemde ze halsoverkop in om het huis van Welvaert te huren.

Maar het huis was al onbewoonbaar verklaard toen de vorige huurder er nog woonde. Die huurder kreeg voorrang op een sociale woning. Het huis mocht daarna eigenlijk niet meer verhuurd worden, maar Welvaert lapte dat aan zijn laars. En omdat de vorige huurder voorrang kreeg op een sociale woning, krijgt Anneke die niet. Ten einde raad nam ze een advocaat onder de arm. Vrijdag werd de zaak voor de correctionele rechtbank gepleit.

“Ik mocht niet binnen”

“Het staat vast dat de woning niet voldoet aan de wooncode”, begon de procureur zijn betoog. “Welvaert heeft een zwaar strafregister, dus vorder ik een celstraf van zes maanden en een boete van 4.000 euro.” De procureur verwees naar het feit dat Welvaert al regelmatig voor de rechter stond. Hij werd al veroordeeld voor het verschaffen van drugs aan minderjarigen, zedenfeiten en de illegale opslag van 760 kilogram vuurwerk, genoeg om half Zelzate op te blazen. In juli 2016 brandde zijn speelgoedwinkel af en werden nog dozen vuurwerk aangetroffen in het puin. Uit een onderzoek bleek het echter om dummies te gaan, en dus niet over echt vuurwerk. Welvaert werd buiten vervolging gesteld voor brandstichting.

Ook voor de verhuur van het huis hoopt Welvaert dat hij geen straf krijgt. “Er is een klusjesman ingeschakeld. Dat het geen professionele werkman was, doet er niet toe. Hij is echt niet van kwade wil en had de intentie om iets aan die woning te doen”, opperde zijn advocaat. “Ik kreeg de kans niet om mijn verantwoordelijkheid als eigenaar te nemen, want ik mocht niet binnen in de woning”, beweerde Welvaert zelf. Hij vraagt om de vrijspraak of een werkstraf, want hij voerde in het verleden al succesvol een werkstraf uit.

Voor de wooninspectie is de zaak duidelijk. “Welvaert schuift de schuld af op het feit dat hij een aantal ongelukkige jaren achter de rug heeft”, klinkt het. “En nu zegt hij dat hij een klusjesman heeft ingehuurd. Maar welke werken zijn er dan uitgevoerd? Ik vraag om het herstel van de woning op te leggen.” Op 15 februari weet Welvaert of hij opnieuw gestraft wordt.