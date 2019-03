Hugo en Eglina trekken kleurrijke kinderstoet op gang “Mooi om onze reuzen opnieuw te zien schitteren” Kristof Vereecke

01 maart 2019

18u18 7 Zelzate Meer dan 250 kinderen trokken vrijdagmiddag in een grote stoet door het centrum het carnavalsweekend op gang in Zelzate. Op kop van de stoet: Hugo en Eglina.

Het is zeker dertig jaar geleden dat de historische reuzen nog eens buiten kwamen. De twee werden vorig jaar gerestaureerd. Vandaag mochten ze hun rentree maken in de Zelzaatse straten en of dat gesmaakt werd. “Het is mooi om te zien dat onze reuzen opnieuw schitteren”, zegt Vivien De Baets namens de heemkundige kring. De kleurrijke bende kinderen zorgde voor heel veel sfeer in het centrum. Het doet de Werkgroep Carnaval dromen van een eigen cavalcade op Zotte Maandag. Zo ver is het echter nog niet. Vanavond is er nog een carnavalsbal bij café Ambiance op de Grote Markt, morgen is COC De Brug het decor voor een groot kindercarnavalsbal. Zondag sluiten ze in de kanaalgemeente drie dagen carnaval af met een groot carnavalsontbijt.