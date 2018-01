Hotspots in prentbriefkaarten en placemats 02u51 0

Dankzij de Adviesraad Lokale Economie kan je opnieuw toeristische prentbriefkaarten versturen vanuit Zelzate. Zo liet de raad vijf verschillende prentbriefkaarten ontwerpen. Die zijn te koop in de meeste Zelzaatse krantenwinkels en tankstations. Op de prentbriefkaarten vind je onder andere foto's van de Grote Markt, de grote ophaalbrug over het kanaal Gent-Terneuzen en een zicht op de jachthaven. De foto's zijn van Luc Colleman en schepen van toerisme Martin Acke (N-VA). De prentbriefkaarten kosten 0,80 euro per stuk, voor de volledige reeks betaal je 3,50 euro. "Met het initiatief willen we een vergeten gebruik opnieuw leven inblazen. Tegelijkertijd willen we de wereld tonen hoe mooi onze gemeente kan zijn", zegt schepen Martin Acke. Naast de prentbriefkaarten werden ook placemats ontworpen met daarop foto's van het rijke erfgoed van de kanaalgemeente. (KVZ)