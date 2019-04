Hotel-restaurant ‘Den Hof’ opent nieuwe keuken en drie extra luxekamers Kristof Vereecke

09 april 2019

16u54 0 Zelzate Er lijkt maar geen einde te komen aan de expansiedrang van ‘Den Hof’ in Zelzate. Het bekende hotel-restaurant opende deze week zijn nieuwe keuken. Bovenop de keuken werden ook nog eens drie luxueuze kamers bijgebouwd. De renners van het Deceuninck Quick-Step Cycling Team krijgen vandaag de primeur om de kamers te testen. De keukenploeg is alvast klaar voor hun komst: “We hebben een speciale havermout-bananencake klaargemaakt. Het zal hen aan niets ontbreken.”

“Onze keuken is verdubbeld qua oppervlakte”, zegt zaakvoerster Marije Laureys. “Dat was ook nodig. Ons keukenteam liep elkaar soms letterlijk voor de voeten. Sinds we onze Oak Bar openden is het sowieso een pak drukker in de keuken. Zeker als er ook nog eens een feest is. Dankzij de uitbreiding kunnen we de barkeuken, de koude voorgerechten en patisserie en onze klassieke keuken van elkaar scheiden. Dat maakt het zowel voor de keukenploeg als onze bediening een pak makkelijker werken.”

De werken startten in oktober 2018. In die hele periode is de keuken slechts één weekje gesloten geweest. “Het was echt een uitdaging voor de keukenploeg. We hebben letterlijk rond hen heen gebouwd, maar uiteindelijk hebben de klanten niks van de verbouwingen gemerkt. Iets waar we toch trots op zijn en een dikke pluim voor onze keukenmensen.”

Gent-Noord

Bovenop de keuken werden ook drie nieuwe luxekamers gerealiseerd. ‘Den Hof’ beschikt nu over 35 kamers en vijf appartementen voor langer verblijf. En dat is zeker geen overbodige luxe. “We hebben heel veel zakenmensen. Je mag niet vergeten dat we hier te midden de nieuwe North Sea Port liggen. De deal tussen de twee havens, het zogenaamde Zelzate-akkoord, is hier zelfs getekend. ‘Gent Noord’, zoals we ons zelf verkopen, is echt wel een geliefde uitvalsbasis.”

Keisse en co

Maar niet alleen zakenmensen weten ‘Den Hof’ te vinden. De komende twee dagen zijn ook de renners van het Deceuninck Quick-Step Cycling Team te gast. Iljo Keisse en co verkiezen Zelzate als uitvalsbasis voor de Scheldeprijs van morgen in Terneuzen. “Ze de krijgen de primeur onze drie nieuwe luxekamers in te slapen”, weet Marije Laureys. Het keukenteam ziet het alvast zitten. “We hebben een lijst van wensen gekregen en er zaten niet echt gekke dingen bij”, zegt chef-kok Dick Laureys. “Al is het ontbijt best stevig. We hebben ook een speciale havermout-bananencake klaargemaakt. Het mag onze sportieve gasten aan niks ontbreken.”

Drie vorkjes

Maar ook de gewone genieters blijven uiteraard welkom in ‘Den Hof’. “Onze keuken staat garant voor de klassiek Belgisch-Franse gerechten. Eerlijk en lekker. Uiteraard gaan we mee met de nieuwste trends, maar zonder te overdrijven. Dat levert ons toch nog steeds drie vorkjes op in de Michelingids.”