Hoofdarts verlaat psychiatrisch centrum na afluisterpraktijken JDG

17 april 2019

21u18 0 Zelzate Forensisch psychiater Jan De Varé is opgestapt als hoofdarts bij Levanta, de gesloten opnameafdeling van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate. De Varé kwam vorig jaar in opspraak door een dossier van de krant De Morgen.

Volgens onze zusterkrant ging de hoofdgeneesheer bij Levanta - de zwaar beveiligde afdeling voor psychisch gestoorde vrouwelijke misdadigers - ongeoorloofd te werk. Zo werden de patiënten meermaals gefixeerd en afgeluisterd. Het agentschap Zorg en Gezondheid viel binnen en stelde eind vorig jaar dat de instelling zijn beleid moest aanpassen. De inspectie liet toen bovendien verstaan dat de samenwerking met De Varé zou worden stopgezet.

Dinsdag meldde de Morgen dat het ontslag is ingegaan, wat volgens persagentschap Belga ook door Levanta is bevestigd. Over de effectieve aanleiding wordt voorlopig niet gecommuniceerd. Eind april zal de instelling rapporteren aan het agentschap Zorg en Gezondheid, waarna een nieuwe evaluatie volgt. De afluisterapparatuur is ondertussen wel verwijderd.