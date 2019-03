Hondenuitlaatweide aan Vredekaai krijgt nieuwe naam: ‘Hondenweide Tuur’ Bekende hond wordt nu ook het gezicht van hondenuitlaatweide Kristof Vereecke

27 maart 2019

16u25 0 Zelzate De hondenweide aan de Vredekaai krijgt de naam: ‘Hondenweide Tuur’. Op die manier wil de gemeente, die de hondenweide overneemt, de initiatiefnemers bedanken.

Eind september mocht ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open Vld) een nieuwe hondenlosloopweide openen aan de Vredekaai. Die ging echter al snel weer dicht wegens het ontbreken van een gebruikersreglement. De hondenweide was een initiatief van Marcel Haelman, de man die met zijn initiatief ‘Wandelen met Tuur’ de kanaalgemeente op de kaart wilde zetten als diervriendelijke gemeente. Tuur is de bekende poedel van Marcel Haelman en al jaren het boegbeeld van ‘Wandelen met Tuur’. Binnenkort is hij dus ook het gezicht van de nieuwe hondenweide.

Nieuw politiereglement

Vorige gemeenteraad werd een nieuw politiereglement voor hondenlosloopweides goedgekeurd. Daar valt ook de nieuwe hondenweide aan de Vredekaai onder. Tijdens een pittige discussie met Frank Bruggeman, destijds een groot voorvechter van de hondenweide, stelde burgemeester Brent Meuleman (sp.a) voor om de hondenweide voortaan door het leven te laten gaan als ‘Hondenweide Tuur’. Nu er een nieuw reglement is, wordt verwacht dat de nieuwe hondenweide weldra open is voor de vele Zelzaatse honden en hun baasjes. Tuur zal er ongetwijfeld blij mee zijn.