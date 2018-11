Het Zelzaatse bestuursakkoord voor u ontleed “De breedste schouders dragen de grootste lasten, extra inspraak en twee schepenen minder” Redactie

11 november 2018

04u38 0

‘Een hart voor Zelzate’, dat is het ambitieuze bestuursakkoord dat sp.a en PVDA afgelopen zaterdag aan de wereld voorstelden. Ze gaan naar eigen zeggen voor een eerlijk, democratisch, warm en sociaal model vol inspraak. Ambitieus, zeker met twee schepenen minder.

Wat de nieuwe burgemeester Brent Meuleman vond van het feit dat hij met zijn sp.a het cordon sanitaire op links doorbrak? “Naar mijn weten is mijn nieuwe coalitiepartner nog niet veroordeeld voor racisme en extremisme”, antwoordde hij gevat. Of zijn partijvoorzitter John Crombez akkoord gaat met de samenwerking? “We hebben de volle steun van onze partij.” Tot zover de politieke bedenkingen bij het nieuwe bestuursakkoord in Zelzate. Maar wat houdt dat bestuursakkoord nu juist in?

Inspraak

“We gaan volop voor inspraak en participatie”, zegt Brent Meuleman. “We willen de Zelzatenaar actief betrekken bij het beleid. Door wijkraden op te richten en actief te communiceren over het reilen en zeilen in onze gemeente. Een communicatieblad? Ja graag, maar nog zo veel meer. Zo plannen we halverwege deze legislatuur ook een evaluatiemoment.”

Armoedebestrijding

Daarnaast gaan de twee ook voor een warm Zelzate. “We willen volop investeren in mensen en verenigingen. Hoe? Door de gemeentelijke zalen gratis te maken bijvoorbeeld. Maar ook door een armoedbestrijdingsplan op te starten. In ons ideale Zelzate wordt niemand achtergelaten. Daarom gaan we 100.000 euro extra investeren in armoedebestrijding.”

Veiliger en mooier

Zelzate kan veiliger, mooier en energieneutraler vinden de twee ook. “Iedereen kent de huidige staat van onze gemeente”, weet Geert Asman. “De voetpaden moeten beter worden en onze gemeente kan ook veiliger. We moeten inzetten op een voorkomingsbeleid. Daarnaast hebben we als industriegemeente een belangrijke rol te spelen inzake milieubeleid. Als gemeentebestuur moeten we het goede voorbeeld geven en streven naar klimaatneutraliteit. Daarnaast heeft deze gemeente ook nood aan een fris, betaalbaar woonbeleid. Het behoud van Klein Rusland is voor ons terug bespreekbaar. Mits de nodige investeren moeten we van de wijk opnieuw het kloppend hart van vroeger kunnen maken.”

Slimme taks-shift

Mooie en ambitieuze plannen, maar wie gaat die betalen? “We gaan voor een slimme taks-shift waarbij we de breedste schouders, de zwaarste lasten laten dragen”, zegt Asman. “In Zelzate wordt 87% van de inkomsten verhaald op de zelfstandigen en inwoners en slechts 13% op de vele grote bedrijven in onze gemeente. Om deze verhoudingen wat rechtvaardiger te maken, zullen we een extra bijdrage vragen van de grootste bedrijven. Tegelijkertijd zullen we de komende jaren de milieubelasting voor de inwoners geleidelijk aan doen verdwijnen en lokale KMO’s en zelfstandigen extra impulsen geven. Met twee schepenen minder besparen we bovendien 100.000 euro extra.”

Dieren

Tenslotte willen sp.a en PVDA van Zelzate ook een diervriendelijke gemeente maken. Zo krijgt de kanaalgemeente voor het eerst een schepen van Dierenwelzijn.