Herdenkingshoekvoor juf Evy 08 mei 2018

In de basisschool 'De Krekel' werd gisterochtend een herdenkingshoekje met rouwregister voor juf Evy geopend. Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) mocht al eerste het register ondertekenen. "Een warme, lieve vrouw. Ik kende haar goed, ik heb lang samengewerkt met haar broer." Om 9 uur stonden al meerdere mensen te wachten, onder hen ouders die haar als kleuterleidster gekend hebben. "We zijn geschrokken", zegt een moeder met tranen in de ogen. Het hoekje werd versierd met vlinders en tekeningen van de kindjes. "We planten op school vlinderstruiken", zegt de directrice An Lecluijze. "Als we een vlinder zien fladderen, zal zij bij ons zijn." Het hoekje is open van 9 tot 16 uur. (DJG)