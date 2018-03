Handtas van schouder gerukt 20 maart 2018

02u54 0

Een 79-jarige vrouw is gisterenmiddag van haar handtas beroofd vlak bij haar woning aan het Europaplein in Zelzate. Een onbekende man rukte rond 12.15 uur haar handtas van haar schouder. "De vrouw raakte niet gewond, maar we spreken hier toch over een diefstal met geweld", klinkt het bij de politie van zone Puyenbroeck. De exacte inhoud van de gestolen handtas is niet bekend. De vrouw had de dief niet goed gezien en kon hem enkel beschrijven als een man met een donkere jas met een kap op. Hij sloeg op de vlucht richting de Verbroederingslaan. De politie kon omwille van de summiere persoonsbeschrijving geen grootschalige zoekactie beginnen. De dader is nog niet gevat. Wie tips heeft over de tasjesdief kan het politiecommissariaat van Zelzate contacteren op 09/326 75 80.





(WSG/KVZ)