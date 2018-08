Grote vissterfte op Canisvlietkreek en Sluize 14 augustus 2018

Er is sprake van massale sterft op de Canisvlietkreken in Zelzate en de Sluize in Wachtebeke. Door de hittegolf kampten de vissen er al geruime tijd met zuurstofgebrek en was er ook blauwe alg aanwezig in het water. Volgens passanten hangt er in de buurt van de Canisvlietkreek ook een geur van rottende vis. Gisteren was de brandweer aanwezig op de Sluize om dode vissen te ruimen. (KVZ)