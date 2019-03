Grote Paaszoektocht in gemeentepark hopeloos uitverkocht Organisatoren klokken af op 180 inschrijvingen Kristof Vereecke

20 maart 2019

15u40 0 Zelzate De grote Paaszoektocht in het gemeentepark van zondag 14 april is hopeloos uitverkocht. De organisatoren sluiten af op 180 inschrijvingen.

“Voornamelijk om het voor iedereen plezant te houden en geen ellenlange wachtrijen te veroorzaken”, zegt Kevin De Decker van de Werkgroep Carnaval die de zoektocht organiseert. De Paaszoektocht is aan zijn derde editie toe en lijkt jaar na jaar aan populariteit te groeien. “Het leuke is dat alle ingeschreven kinderen evenveel eieren kunnen rapen. Aan de hand van een symbooltje moeten ze hun eieren zoeken in het park. Ondertussen huppelen onze paashazen vrolijk rond. Dolle pret voor gans het gezin en dat slaat duidelijk aan.”