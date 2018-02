Grote herstelling Zelzatebrug vierde jaar op rij uitgesteld 14 februari 2018

02u53 0 Zelzate De in 2015 met grote trom aangekondigde herstelling aan de Zelzatebrug over het kanaal Gent-Terneuzen wordt voor het vierde jaar op rij uitgesteld. Als doekje voor het bloeden kondigde het departement Maritieme Toegang gisteren oplapwerken aan eind mei.

Het wegdek van Zelzatebrug is een lappendeken. Daarnaast weigerde de brug de afgelopen maanden meerdere keren dienst wegens mechanische problemen. Dringend tijd voor een grondige renovatie denkt een normaal mens dan, niks is minder waar. Zo lieten het departement Openbare Werken en Mobiliteit en de Afdeling Maritieme Toegang geeente gisteren weten dat de grote renovatie voor het vierde jaar op rij wordt uitgesteld. "Er wordt een nieuwe slijtlaag aangebracht", zegt burgemeester Frank Bruggeman. "De werken starten op zaterdag 26 mei en moeten al op vrijdag 1 juni klaar zijn. Amper een week hinder dus." Toch is Bruggeman teleurgesteld. "Iedereen ziet dat deze brug meer nodig heeft. Als het ferm waait en de brug staat open vliegen de stukken wegdek er af."





Tijdens de aanleg van de slijtlaag blijft de brug toegankelijk voor fietsers en voetgangers. (KVZ)