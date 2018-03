Groenplein krijgt extra fietsenrekken 15 maart 2018

02u49 0

De gemeente Zelzate laat extra fietsenrekken plaatsen in de buurt van het Groenplein. "Er komen er een zestiental op het Groenplein en het Hoogbouwplein", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VD-SD). "We merken dat daar nood aan is. Nu slingeren fietsen er meestal maar wat rond. Op het Groenplein komen heel veel jongeren en bejaarden. Twee doelgroepen die in onze gemeente al eens graag de fiets nemen." (KVZ)