Gouverneur fluit schepencollege terug in 'zalensoap' 20 juni 2018

De gouverneur heeft het Zelzaatse schepencollege teruggefloten in de zogenaamde 'zalensoap'.





Het college gaf algemeen directeur Guy Verbuyst deze week de opdracht alle gemeenteraadsleden uit te nodigen voor een gemeenteraad aanstaande maandag in cultuurhuis 't Klooster. Dat terwijl de gemeenteraad vorige maand besliste om in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen omdat 't Klooster ongeschikt zou zijn. De uitnodiging van de algemeen directeur was volgens schepen en gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke (N-VA) dan ook onwettig. Dat wordt nu bevestigd door de diensten van de gouverneur. Die schorst de beslissing van het college. "Het college is duidelijk in de fout gegaan", reageert Acke. "Intussen werd de opdracht al gegeven om de raadzaal van het gemeentehuis klaar te maken voor de gemeenteraad van aanstaande maandag." Daar zijn momenteel verbouwingswerken aan de gang. Acke zegt het jammer te vinden dat hij een klacht moet indienen bij de gouverneur om zijn gelijk te halen. "Deze pijnlijke openbare discussie doet geen deugd aan het imago van de Zelzaatse politiek", voegt hij er nog aan toe. Burgemeester Frank Bruggeman sprak gisteren van een slechte zaak. "Iedereen kan zien dat een raad organiseren in een raadzaal die verbouwd wordt geen goed idee is. Maar ik leg me erbij neer." (KVZ)





