Give it Back trekt vraag vuurwerkverbod in 02u49 0 Zelzate Give it back, de vzw die zich inzet voor de dieren en de natuur in Zelzate, trekt zijn eis op een algemeen verbod op vuurwerk in. "Ons voorstel lokte massa's reacties uit", zegt Jonas Wielandt namens de vzw.

"Zowel van voor- als tegenstanders. Die laatste groep haalde vooral aan dat vuurwerk een traditie is. Iets wat we ergens wel kunnen volgen. Het idee voor een verbod lijkt extreem, maar volgens ons waren er zowel voor mens als dier valabele argumenten voor. Na de kleine storm beseffen we dat een verbod er wellicht niet snel zal komen. Maar door dit onderwerp aan te kaarten, hopen we wel dat het de mensen zal doen nadenken en hopen we ook dat er in de toekomst strenger zal opgetreden worden tegen misbruik van (illegaal) vuurwerk. Bovendien pleiten we ervoor vuurwerk enkel nog toe te laten op een beperkt aantal vaste tijdstippen, op een afgesproken plaats en met toezicht van de brandweer." Eerder lieten zowel het gemeentelijk feestcomité als dat van de befaamde Katte Kermis weten bereid te zijn om na te denken om hun jaarlijks vuurwerk. (KVZ)