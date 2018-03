Gino D'Haene (57) duwt sp.a-lijst 20 maart 2018

Gino D'Haene is lijstduwer voor sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen. D'Haene zetelt al sinds 2000 in het partijbestuur en was al zes jaar gemeenteraadslid in Zelzate. Bovendien is hij al jaren het gezicht van de werkloosheidscentrale van de socialistische vakbond in de kanaalgemeente. Daarnaast is hij een bekende naam in het Zelzaatse volleybalwereldje. "Het huidige amateuristische en asociale beleid is niet goed voor Zelzate. Ik zal me voor tweehonderd procent inzetten om de verkiezingen van oktober tot een goed einde te brengen. Ik zal nog vele schoenzolen verslijten om lijsttrekker Brent Meuleman en onze voltallige sp.a-ploeg te steunen in de strijd om mensen te overtuigen van de noodzaak aan een warm en sociaal beleid", klinkt D'Haene ambitieus. Hij krijgt onder andere de steun van nieuwkomers Gino Gerres (46) en Vicky Mouton (41). Die laatste is de dochter van sp.a-boegbeeld Andrea Wolfaert. Gino Gerres is een ex-vakbondsafgevaardigde. Lijsttrekker Brent Meuleman kondigde nog nieuwe namen aan. "Op onze uiteindelijke lijst zal de helft van de kandidaten nieuwe politieke gezichten zijn." (KVZ)