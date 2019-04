Gilbert speelt na 65 jaar zijn laatste solo bij Koninklijke Harmonie Noorderlicht “Vroeger was het meer van hoempapaaaaa!” Kristof Vereecke

11 april 2019

16u56 0 Zelzate Op zaterdag 27 april neemt Gilbert Van der Zalm (76) na 65-jaar trouwe dienst afscheid van Koninklijke Harmonie Noorderlicht. Hij doet dat met een solo tijdens het jaarlijkse lenteconcert van de harmonie. Gilbert werd ondertussen ook al gehuldigd door het gemeentebestuur. Op 27 april ontvangt hij een diamanten ereteken.

“De stukken worden te moeilijk en de vingers willen niet echt meer mee”, kondigde Gilbert onlangs zijn afscheid aan. Toch belooft hij nog één keer te schitteren tijdens het lenteconcert van Harmonie Noorderlicht. Op de kleine tuba, of ‘euphonium’ zoals hij het zelf liever noemt. “Daarnaast heb ik ook twintig jaar hoorn gespeeld. Toen ik in 1967 trouwde, kreeg ik er één cadeau van mijn vader”, herinnert Gilbert zich nog levendig. Hij komt dan ook uit een muzikaal gezin. “Mijn ouders hadden drie piano’s waar dagelijks op gespeeld werd door gans de familie. Mijn ouders, zussen, iedereen speelde muziek in onze gezin. Eigenlijk was het voorbestemd dat ik in de harmonie zou gaan. In die tijd had je in Zelzate nog drie fanfares: Noorderlicht, de katholieke Vredekring en Harmonie Vooruit van de liberalen.”

Hele weekends weg

Het waren dan ook andere tijden. “Soms waren we een heel weekend weg naar een cavalcade of één of andere stoet. Legendarische uitstappen hebben we gemaakt. Verkleed ook. Onze uitstappen als Arabieren zijn onvergetelijk. We hebben bovendien vaak de prijs voor best verklede groep binnen gehaald.”

Kwaliteit

Tegenwoordig gaat het er heel anders aan toe in de harmonie. “Vroeger was het meer ‘hoempapaa’, nu is de kwaliteit van de muziekmaatschappijen en hun muzikanten een pak beter. Eerlijk? Wij leerden gewoon spelen op straat of op café. Muzieklessen dat bestond niet. Laat staan dat we allemaal ons eigen instrument hadden. Soms leenden we onze instrumenten gewoon uit aan andere fanfares. Dat was spannend. Zeker op feestdagen toen alle fanfares buiten kwamen. Je moest immers zien dat je instrument op tijd terug had.”

Gilbert speelt op zaterdag 27 april zijn laatste lenteconcert. Hij neemt afscheid met een solo. Afspraak om 20.00 uur in gemeentelijke basisschool De Krekel. Info en tickets (10 euro in VVK) bij café Noorderlicht, Marktstraat 2 in Zelzate.