Geurhinder bij Rutgers 07 maart 2018

Vanaf vrijdag 16 tot en met woensdag 28 maart wordt de benzoldistillatie stilgelegd bij Rutgers in Zelzate voor onderhoudswerken. Hierbij kan kortstondig geurhinder of lawaaihinder voorkomen in het centrum van de gemeente. Het bedrijf laat weten er alles aan te doen om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.





(KVZ)