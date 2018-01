Gers Pardoel komt en brengt K3 mee 02u45 0

Gers Pardoel komt op 28 juli naar Zelzate voor de tweede editie van Selstival. En K3 komt opnieuw mee. Allemaal te danken aan het succes van de schaatsbaan.





"We hadden beloofd dat als de schaatsbaan een succes was, we Gers naar Zelzate zouden halen", zegt Kelly Schenkels van de feestcommissie die de ijspiste op de Suikerkaai uitbaatte.





"We hebben alle bezoekersrecords gebroken", zegt Kelly. "We zaten aan meer dan 230 schaatsers per dag. Tel daarbij nog eens alle bezoekers op de vele evenementen die hier georganiseerd zijn en je weet dat dit één groot succes is."





"Het is bovendien het bewijs dat Zelzate enorm leeft", vult burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) aan. Ook de nieuwjaarsreceptie op de schaatspiste was een succes. Meer dan 700 Zelzatenaren kwamen klinken op het nieuwe jaar. (KVZ)