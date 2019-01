Geneeskunde voor het Volk wil eind februari nieuwe groepspraktijk openen aan Hoogbouwplein Dokters plannen op 25 januari groot verhuisweekend Kristof Vereecke

07 januari 2019

16u21 0 Zelzate De werken aan de nieuwe groepspraktijk voor Geneeskunde voor het Volk aan het Hoogbouwplein zijn bijna afgerond. In het weekend van 25 januari plannen ze er een groot verhuisweekend, in het weekend van 23 februari hoopt Geneeskunde voor het Volk zijn nieuwe groepspraktijk te kunnen openen. Met het project is 850.000 euro en heel veel bloed, zweet en tranen gemoeid.

42 jaar nadat grondleggers Frans Van Acoleyen en Roland Van Acker hun praktijk op het Groenplein startten, wil Geneeskunde voor het Volk een eigen medisch centrum openen. Het nieuwe centrum wordt ondergebracht in de zogenaamde ‘Loods 6’, een voormalig winkelgebouw aan het Hoogbouwplein. Om het voormalige winkelpand om te toveren tot volwaardig medisch centrum is heel wat werk nodig. Werk dat voor een stuk door aannemers gebeurt, maar ook door heel wat vrijwilligers. “Zonder onze vrijwilligers krijgen we dit project nooit rond”, zegt dokter Geert Asman. “Sinds 1 november werd met een grote groep van vrijwilligers keihard gewerkt in onze loods. Kasten zetten, muren schuren, poetsen, vernissen en schilderen, het onkruid langs de kant en in de voortuin weg doen,... Dit werk is onbetaalbaar.”

Door de vele helpende handen zitten de werken aan de groepspraktijk goed op schema. “In het weekend van 25 januari plannen we een groot verhuisweekend. In het weekend van 23 februari hopen we dan te kunnen openen voor het grote publiek.” Wie wil helpen verhuizen, geeft vooraf een seintje via 09/344.92.44 of zelzate@gvhv.be .