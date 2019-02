Geneeskunde voor het Volk opent nieuw medisch centrum aan het Hoogbouwplein “Verhaal van meer dan veertig jaar solidariteit en strijd” Kristof Vereecke

24 februari 2019

08u14 0 Zelzate Afgelopen zaterdag opende Geneeskunde Voor Het Volk haar nieuwe medisch centrum aan het Hoogbouwplein in Zelzate. De opening is een verhaal van solidariteit en strijd. Zo werd de bouwvergunning voor het project in 2017 pas verkregen na een grote petitieactie, een lange mensenketting en een beroepsprocedure bij de provincie. Opvallend: de nieuwe praktijk kost 1.000.000 euro, één tiende daarvan werd bijeen gebracht door benefietacties onder de bevolking.

41-jaar nadat dokters Frans Van Acoleyen en Roland Van Acker in 1977 startten met een dokterspraktijk op het Groenplein, vlakbij de bekende wijk Klein Rusland, is Geneeskunde voor het Volk een begrip in Zelzate. In de eerste maanden komt de praktijk nochtans langzaam van de grond. “Aanvankelijk werden we een beetje vreemd bekeken”, getuigen Van Acker en Van Acoleyen. “De mensen wisten niet wat dat was een groepspraktijk. Sommigen dachten dat we kruidendokters waren. Maar die vooroordelen ebden snel weg. In 1985 hebben we voor de eerste keer een patiëntenstop moeten invoeren. Sindsdien is de praktijk alleen maar gegroeid.”

Lange strijd

Vandaag zijn er 7 artsen, één diëtiste en één psychologe in dienst bij Geneeskunde voor het Volk. Een nieuw en groter gebouw drong zich dan ook op en dus liet Geneeskunde voor het Volk een drietal jaar geleden haar oog vallen op een leegstaand winkelpand aan het Hoogbouwplein: de loods. Dat was echter buiten het gemeentebestuur gerekend dat weigerde de bouwvergunning goed te keuren. Het begin van een lange strijd. Er werden duizenden handtekeningen verzameld via een petitieactie en er werd een lange mensenketting gevormd tussen de oude en de nieuwe praktijk. Uiteindelijk zette de provincie toch het licht op groen.

Solidariteit

“In 2017 startte een ploeg van vrijwilligers met het leegmaken van het leegstaande pand. Diezelfde vrijwilligers deden ook de schilderwerken en de afwerking van het gebouw”, getuigt dokter Geert Asman. Asman is ondertussen de eerste schepen voor PVDA in Zelzate. Symbolisch bijna. Geneeskunde voor het Volk heeft geschiedenis geschreven in de meest linkse gemeente van het land. Ze voerden een jarenlange juridische strijd met de Orde der Geneesheren, er waren de problemen met de verbouwing,.... “Dit is echt een verhaal van veertig jaar solidariteit en strijd”, weet Asman en dat mag gerust letterlijk genomen worden. Zo werd 100.000 euro voor de realisatie van de 1.000.000 euro kostende groepspraktijk ingezameld door benefietacties onder de bevolking van Zelzate. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) mocht zaterdag onder massale belangstelling het lintje knippen. “Dit is een unieke mijlpaal in de sociale geschiedenis van onze gemeente. Ik ben zeer vereerd dit van op de eerste rij te mogen beleven.”

Toer de Frans

Meuleman had bovendien nog goed nieuws voor de vele vrienden en sympathisanten van Geneeskunde voor het Volk. Zo kondigde hij aan dat de befaamde Toer de Frans, het grote volksfeest van Geneeskunde voor het Volk dat genoemd werd naar grondlegger Frans Van Acoleyen, opnieuw op het Hoogbouwplein kan doorgaan. Het vorige bestuur liet twee jaar geleden boompjes plaatsen op de plek waar de grote feesttent altijd staat. Volgens Geneeskunde voor het Volk enkel om te ‘dwarsbomen’. “We gaan de boompjes verplaatsen naar een andere locatie. Geneeskunde voor het Volk en de Toer De Frans horen hier op het Hoogbouwplein thuis”, sprak Meuleman de menigte toe. Daarop kon het feest pas echt starten.

Honderden Zelzatenaren kwamen zaterdag een kijkje nemen naar het nieuwe medisch centrum. Grondleggers Frans Van Acoleyen en Roland Van Acker, die elkaar leerden kennen op de studiebanken in Gent, zagen dat het goed was.