Gene Thomas steekt Kerstdorp op Grote Markt in gang Anthony Statius

20 december 2018

08u53 0

In Zelzate kan je vanaf dit weekend tot oudejaarsavond een feestje bouwen in het Kerstdorp op de Grote Markt. Op zaterdag 22 december steken Mama’s Jasje en Gene Thomas het feest in gang.

Nog tot oudejaarsavond valt er wel iedere dag iets te beleven op de Grote Markt van Zelzate. Op zaterdag 22 december staan de Moedige Motorrijdsters al vanaf 9.30 uur klaar met hun actie ten voordele van de Warmste Week en vanaf 10 uur is er een kerst- en brocantemarkt. Mama’s Jasje en Gene Thomas sluiten deze eerste dag af. Zondag is er kerstmarkt met Paul Severs en Jettie Pallettie die voor de nodige ambiance komen zorgen. Volgende week vinden er onder andere nog een kindercreanamiddag, een kerstfilm en een biljarttornooi plaats en volgend weekend is er op zaterdag de live covergroep So we meet again en op zondag de kerstjogging van de Krekenlopers. Op de laatste dag van het jaar is er een New Year Kick Off met dj J-Line en dj Rox.

Alle festiviteiten vinden plaats aan Taverne Bristol en café Maritime.