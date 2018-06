Gemeenteraad in een bouwwerf KRISTOF VEREECKE

25 juni 2018

12u01 0 Zelzate De gemeenteraad van Zelzate gaat vanavond tussen de stellingen door. De raadzaal wordt momenteel verbouwd tot kantoorruimte.

Aanvankelijk was het de daarom de bedoeling de gemeenteraad definitief te verhuizen naar het cultuurcentrum 't Klooster, maar dat was na twee raadszittingen in 't Klooster volgens de meerderheid van de raadsleden niet ideaal wegens te klein, niet voldoende uitgerust en te religieus. Vorige raad werd daarom maar beslist om terug naar het gemeentehuis te verhuizen.... Met de nodige praktische problemen als gevolg. Zo moeten de raadsleden vanavond tussen de stellingen vergaderen. Ook de normale tafels en stoelen zijn vervangen door exemplaren die rechtstreeks van het betere festivalterras komen. Het publiek neemt voor de gelegenheid plaats in de gang.