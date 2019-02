Gemeenteraad breekt alle duurrecords: marathonzitting van 9 uur “Even door de zure appel heen bijten” Kristof Vereecke

26 februari 2019

11u44 0 Zelzate De gemeenteraad van Zelzate heeft gisteren alle duurrecords gebroken. Zo hebben de raadsleden er een marathonzitting van maar liefst 9 uur opzitten.

De raad begon om 18.30 uur met een geanimeerd halfuurtje van de burger en eindigde met de geheime zitting van de OCMW-raad. Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere (PVDA) voelde vooraf de bui al hangen: “Door de late aanstelling van de nieuwe toekomstcoalitie moeten nog heel wat vertegenwoordigers in allerlei adviesraden en commissies verkozen en geïnstalleerd worden. Het zou wel eens laat kunnen worden. We moeten even door de zure appel heen bijten”, vatte hij de raad aan.

Zijn woorden werden ook waarheid. Zeker toen ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open VLD) principieel weigerde om een aantal aanstellingen te bundelen. Uiteindelijk werd om 3.30 uur en 56 punten later afgeklokt. Goed voor 9 uur vergaderen. Een unicum is het evenwel niet. In 2013 vergaderde de gemeente Herzele maar liefst 13 uur aan één stuk.