Gemeenteraad afgelast bij gebrek aan agendapunten Zelzate sleept zich naar einde legislatuur Kristof Vereecke

23 november 2018

14u36 2 Zelzate Zelzate sleept zich blijkbaar naar het einde van de legislatuur. De maandelijkse gemeenteraad van november gaat niet door wegens te weinig agendapunten.

De huidige meerderheid van VLD-SD, N-VA en CD&V-Vrij Zelzate heeft er duidelijk geen zin meer in nu ze op 3 januari 2019 plaats moeten maken voor een dieprode coalitie van sp.a en N-VA. Voor de gemeenteraad van november zijn er zelfs te weinig punten om bijeen te komen. Daardoor blijft een aantal dossiers ook in de ijskast liggen. Eén daarvan is de heropening van de hondenlosloopweide aan de Vredekaai. Die opende op 23 november, maar sloot de dag nadien alweer de deuren wegens het ontbreken van een deftig reglement. Dat dient nog goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. De heropening zal moeten wachten tot na 17 december. Dan is het de laatste gemeenteraad van burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) en zijn meerderheid.