Gemeentepark afgesloten voor publiek “Stellen alles in het werk om situatie op te lossen” Kristof Vereecke

13 maart 2019

15u04 0 Zelzate Het gemeentepark is momenteel afgesloten voor het publiek.

Door het noodweer van afgelopen zondag zijn verschillende bomen in het gemeentepark op de oude kanaalbedding omgewaaid. Uit veiligheidsoverwegingen besliste burgemeester Brent Meuleman (sp.a) daarom het park tijdelijk af te sluiten voor het publiek. Momenteel is de technische dienst volop bezig met het opruimen van de afgevallen takken en omgewaaide bomen. “We stellen alles in het werk om deze situatie zo vlug mogelijk op te lossen”, klinkt het nog.